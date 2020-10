Apreendidas 9 mil pedras de crack no Beco do Pedrinho

Apreendidas 9 mil pedras de crack no Beco do Pedrinho

Ouça a notícia

Exatamente 8.723 pedras de crack foram apreendidas na noite desta segunda-feira (5), em Guaratuba. A apreensão, pela Polícia Militar, aconteceu no chamado Beco do Pedrinho, no bairro Piçarras.

A droga estava escondida em grandes balões de festa, informa a rádio Ilha do Mel. De acordo com a rádio Litorânea, a droga está avaliada em cerca de RS 90 mil.

Dois homens foram presos e encaminhados à 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Em maio, a equipe da Polícia Civil de Guaratuba participou de uma grande operação que prendeu, em São José dos Pinhais, Allan Eduardo Pontes, conhecido como o “Pedrinho”, suspeito de ser o chefe do tráfico no local. Mesmo com a prisão, o ponto de droga continuou funcionando.