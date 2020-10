Audiências públicas debatem orçamento de Guaratuba para 2021

Ouça a notícia

A Câmara de Vereadores realizou audiência pública na tarde desta terça-feira (20) para debater o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 (LDO). A reunião foi presencial, mas apenas vereadores, assessores e o repórter do Correio do Litoral compareceram. Também foi transmitida pelo Facebook (@camaramunicipaldeguaratuba).

Nas próximas sessões, que são realizadas de forma virtual nas noites de segunda-feira, os vereadores deverão discutir, votar e aprovar a LDO, que serve de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na próxima segunda-feira (26), a Prefeitura de Guaratuba já começa a debater a LOA 2021 em uma audiência pública na internet. A transmissão começa às 15h no Canal do Município de Guaratuba no Youtube e no Facebook (@MunicipiodeGuaratuba). Durante a apresentação, a população poderá pedir esclarecimentos e enviar sugestões via Whatsapp para 3472-8552.

Após a realização da audiência, o prefeito Roberto Justus tem até o dia 30 de outubro para enviar à Câmara um projeto de lei do orçamento. A Câmara também deverá uma audiência pública antes de votar a LOA.

A proposta do prefeito para o Orçamento de 2021 prevê receitas e despesas de R$ 181 milhões, incluídos R$ 15 milhões para o regime próprio de previdência, o Guaraprev, e R$ 7,5 milhões para a Câmara de Vereadores.

Confira a apresentação da proposta de LDO feito pela equipe da Secretaria de Finanças e Planejamento