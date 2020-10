O Hospital Regional do Litoral informa o falecimento de mais um paciente de covid-19: uma moradora de Paranaguá de 67 anos.

De acordo com o boletim divulgado agora pela manhã, o falecimento foi ontem. O Hospital Regional tem 24 pacientes internados por covid, sendo 16 confirmados com a doença, 7 em investigação e 1 com resultado negativo.