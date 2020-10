Festa de N. Sra do Rocio começa no domingo com medidas de prevenção

A 207ª Festa em Louvor à Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, será realizada de 1º a 16 de outubro, em Paranaguá, sem a parte social, mas com os tradicionais prêmios. Diversas medidas serão tomadas de prevenção ao coronavírus, como a realização de mais novenas para dividir o público.

No domingo (1º), a festa começa com a missa da “Troca do Manto” e o reitor do Santuário do Rocio, missionário redentorista padre Dirson Gonçalves, promete uma boa surpresa: “É uma demonstração de carinho para a Mãe, um gesto de cuidado e devoção e este ano será muito bonito” afirmou. Na noite do dia 1º, o cantor Thiago Brado faz uma live especial com transmissão pelo Youtube (canal do Santuário do Rocio Paranaguá)

O novenário (9 dias de oração para a padroeira) começa no dia 6 e segue até o dia 14. Para atender melhor os devotos, as missas e novenas, do modo presencial e on-line terão oito horários: 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18 e 19 horas.

Para a missa e novena das 19 horas virão bispos de todo estado do Paraná, convidados para presidir a celebração. O bispo de Paranaguá, dom Edmar Peron celebra a missa solene às 10 horas no dia 15. As missas com os bispos serão transmitidas, além das páginas do Santuário, também pela página Diocese de Paranaguá.

De acordo com os organizadores, todas as providências estão sendo tomadas para seguir as normas de saúde imprescindíveis neste período e garantir a segurança. Por este motivo, os organizadores pediram que as caravanas/excursões programadas para a festa agendem na secretaria do Santuário. Reservando o lugar poderão assistir presencialmente as celebrações, pois a capacidade de lotação do Santuário está bastante reduzida para manter o afastamento social.

No dia da Padroeira do Paraná, 15 de novembro, serão celebradas muitas missas presenciais. Para proteger os devotos, a “Procissão dos Milagres” como é chamada a caminhada com a imagem da santa do Santuário até a Catedral foi modificada e será em carreata iniciando às 17 horas.

Em frente ao Santuário há uma praça onde os veículos poderão se concentrar para seguir o carro principal com a imagem original de Nossa Senhora do Rocio. O trajeto será o mesmo da tradicional procissão: a Rua Professor Cleto que liga as duas igrejas em linha reta. Na chegada os missionários redentoristas vão abençoar todos os veículos e pessoas. “Os redentoristas ficarão abençoando até o último veículo passar em frente a imagem, só depois levaremos a santa para dentro da catedral onde permanece até o dia seguinte conforme a tradição” explicou o reitor, Padre Dirson.

Quem acompanhar as transmissões, as publicações ou vier em algum dos dias poderá ver também o novo presbitério (lugar do altar) do Santuário. O espaço foi refeito e modificado em comemoração aos 100 anos de construção da Igreja, comemorados em maio deste ano.

Promoção de prêmios

Uma das rendas que ajudam na manutenção da Igreja do Rocio é a arrecadação da Festa, este ano sem a parte social, os noveneiros e a administração do local estão ofertando as cartelas para o sorteio de vários prêmios como carro zero quilômetro, motocicleta, televisor e smartphone. A cartela custam R$ 15,00 podem ser adquiridas na secretaria do Santuário e em vários pontos de venda. O sorteio será no dia 22 de novembro (domingo).

207ª Festa Estadual em Louvor à Nossa Senhora do Rocio

Tema: “Mãe do Rocio, Intercedei por nós”

Dia 1/11 – 19h Missa de abertura e a troca do manto.

Dia 1/11 – 20h Live com Thiago Brado no YouTube – Santuário do Rocio Paranaguá

De 6 a 14 – Novenário : 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18 e 19 horas

As novenas das 6, 16 e 19 tem a transmissão na página do face book e YouTube do Santuário. As missas/novenas com os Bispos do Paraná 19 horas serão transmitidas também na página do face book Diocese de Paranaguá

Dia 15 – 5, 6:30, 8, 10, 12, 13:30, 15 e 16:30 horas Missas presenciais

A Missa Solene 10 horas com o Bispo de Paranaguá Dom Edmar Peron será também transmitida.

Dia 15 – 17 horas Procissão (carreata) do Rocio até a Catedral

Dia 16 – 18:30 horas Missa na Catedral e retorno da Imagem ao Santuário, também em carreata.

Local: Santuário Estadual de NSra do Rocio

Praça Thomáz Sheehan, 211

Bairro do Rocio – Paranaguá

Texto e fotos: Giolete Babinski – Edição: Correio do Litoral