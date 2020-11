Sesa confirma mais 8 casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, neste domingo (dia 1º), que houve 8 novos casos de covid-19 no Litoral: 4 em Matinhos, 2 em Guaratuba e 2 em Morretes.

São 7.914 casos confirmados da doença: Paranaguá (4.763), Guaratuba (939), Antonina (642), Pontal do Paraná (551), Morretes (516), Matinhos (446) e Guaraqueçaba (57).

Já são 6.288 pacientes recuperados no litoral: Paranaguá (3.797), Guaratuba (770), Antonina (546), Morretes (461), Pontal do Paraná (349), Matinhos (325) e Guaraqueçaba (40).

A Sesa registrou hoje 723 novos casos e 6 mortes por complicações com a covid. São 211.968 casos confirmados, com 162.266 pacientes já recuperados e 5.171 mortes em decorrência do coronavírus.