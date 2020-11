Covid: Antonina tem mais uma morte e 14 novos casos

Antonina tem mais uma morte por covid e 14 novos casos da doença, informa a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), neste domingo (2). O município tem o maior número de óbitos e casos da doença no Litoral, em proporção ao número de habitantes: 78,8 mortes e 3.446 casos para cada, hipotéticos, 100 mil habitantes.

A Sesa também confirma mais 1 caso em Guaratuba. Na região, já são 7.929 casos confirmados: Paranaguá (4.763), Guaratuba (940), Antonina (656), Pontal do Paraná (551), Morretes (516), Matinhos (446) e Guaraqueçaba (57).

São 184 óbitos por covid na região: Paranaguá (95), Guaratuba (25), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (15), Morretes (12) e Guaraqueçaba (4).

Em proporção, o Litoral tem 61,8 óbitos e 2.661 casos / 100 mil habitantes.

Há 6.289 pacientes recuperados no litoral: Paranaguá (3.797), Guaratuba (770), Antonina (547), Morretes (461), Pontal do Paraná (349), Matinhos (325) e Guaraqueçaba (40).

No Paraná, a Sesa registrou hoje 11 mortes e 241 novos casos. São 212.208 casos confirmados, com 162.293 pacientes já recuperados e 5.181 mortes em decorrência do coronavírus. São 45,2 óbitos e 1.850 casos / 100 mil habitantes.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa que houve 179 óbitos por complicações com a covid e 8.511 novos casos. Já houve 160.253 mortes confirmadas por covid-19 e 5.555.206 pessoas infectadas. A média nacional é de 76,3 óbitos e 2.643 casos / 100 mil habitantes.