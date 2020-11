Sesa atualiza casos de vários meses. São 347 novos no Litoral e 258 em Paranaguá.

Depois de um dia sem boletim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, na noite deste sábado (14), os novos números da covid, com atualização de casos que ocorreram desde março e não haviam entrado nos registros do Estado.

No Litoral, foram 347 novos casos, sendo 258 em Paranaguá. Em Antonina foram 46, em Guaratuba, 20, 12 em Matinhos, 9 em Morretes, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Guaraqueçaba. Em Guaratuba, por exemplo, 12 dos novos casos haviam sido detectados pela Secretaria Municipal da Saúde nos meses de julho, agosto e setembro e só agora foram confirmados pela Sesa.

A Sesa não registrou nenhum novo óbito: permanecem registradas 192 mortes por covid na região.

Já são 8.733 casos confirmados no Litoral: Paranaguá (5.318), Guaratuba (1000), Antonina (736), Pontal do Paraná (556), Morretes (546), Matinhos (5515) e Guaraqueçaba (62).

Confira no gráfico como Antonina e Paranaguá tiveram grande aumento de casos e como Antonina se destacou dos demais em incidência por 100 mil habitantes.

No Paraná, a Sesa confirmou neste sábado (14), 575 novos casos e 03 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. A Sesa publicou os dados relacionados ao Informe do dia 13, após restabelecimento do sistema na madrugada de hoje (14). Atualizado, o sistema com qualificação da informação e encerramento de dados que estavam em aberto, foram confirmados casos e óbitos no período de 17/03 a 12/11, segundo os critérios de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde.

O boletim do dia 13 registrou a atualização de 8.841 casos e 81 óbitos anteriores e de 909 casos confirmados e 5 óbitos em 13/11.

No total, o Paraná soma agora 235.831 casos e 5.640 mortos em decorrência da doença.