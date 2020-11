Litoral tem mais uma morte e 170 casos de covid-19

Paranaguá tem mais uma morte por covid-19 confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), neste sábado (28).

Também foram registrados 170 casos no Litoral: 67 em Paranaguá, 47 em Pontal do Paraná, 31 em Antonina, 24 em Matinhos e 1 em Guaratuba.

Já são 207 mortes e 8.959 casos na região.

No Paraná, a Sesa confirma mais 30 mortes e 1.773 novos cas os. Também são registrados 1.408 casos confirmados retroativos do período entre 3 de abril à 26 de novembro, que estavam com investigação em aberto. O Paraná soma 6.052 mortos e 273.530 confirmações.

No Brasil, foram registrados hoje 587 mortes e 51.922 casos. O país já soma 172.561 mortes por covid e 6.290.272 confirmações da doença.