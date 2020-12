Banda Discopraise se apresenta na Assembleia de Deus em Guaratuba

Neste sábado (5) a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) promove o “Culto dos Adoradores”, com a participação da banda Discopraise, conhecida por todo o Brasil com os sucessos “Se eu me humilhar’’, “Ouvir o teu falar’’, ‘’Favor de Deus’’ entre outros.

A Banda já possui mais de 300 milhões de visualizações no Youtube com seu último trabalho chamado “Palavra, Som e Poder”. A apresentação será às 20h, com entrada gratuita.

Evento: Culto dos Adoradores com Banda Discopraise

Local: Igreja ADVEC (fundos do Casa Rosada)

Horário: 20h