PM encaminha 14 pessoas e apreende drogas em operação no Litoral

A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta sexta-feira (11), 11 mandados de busca e apreensão no Litoral: 14 pessoas acabaram encaminhadas e drogas e uma arma de fogo foram apreendidas. Os mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Paranaguá, Morretes e Pontal do Paraná.

De acordo com o comandante do 6º Comando Regional da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres, a operação tem como objetivo retirar de circulação, pessoas que estão envolvidas em diversas ações criminosas. “Operações dessa natureza são feitas antes da Operação Verão para que possamos apreender drogas, armas de fogo e oferecer mais tranquilidade à população do Litoral”, disse.

Ao todo, a Polícia Militar do Paraná apreendeu um revólver, de calibre .38, 13 munições de calibre .40 e cinco de calibre .38, 200 comprimidos de ecstasy, além de 156 pedras de crack, 91 buchas de cocaína, porções de maconha, R$ 7 mil em dinheiro e ₲ 2 mil (guaranis, moeda paraguaia). As equipes também prenderam 13 pessoas e apreenderam um adolescente.

“Nós sabemos que todos os outros crimes, como o roubo, o roubo e o homicídio giram em torno do tráfico de drogas, sendo assim ao retirarmos das ruas esses ilícitos e as pessoas que estão envolvidas, direta, ou indiretamente, oferecemos mais segurança e reduzindo os índices de criminalidade”, complementou o coronel Barroso.

