Feira vai oferecer produtos da área rural de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realiza, no próximo sábado (19), das 8h às 14h, a Feira do Produtor Rural. Esta primeira edição terá uma pequena variedade de produtos como frutas, verduras, pescados, flores e ainda alguns alimentos como doces, bolos e o tradicional pastel de feira. O local escolhido é o antigo Mercado Municipal, à margens da baía de Guaratuba, junto ao trapiche no final da rua Capitão João Pedro.

O secretário municipal da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso, informa que a primeira feira é um evento “experimental” de um projeto permanente e itinerante que será realizado em, pelo menos, seis locais: o atual Mercado Municipal, a Praça dos Namorados, a Praça da Paz, no terminal pesqueiro da antiga Cooperativa dos Pescadores, no bairro Coroados (av. Santa Catarina) e no Brejatuba (na Escola Municipal Dr. Plácido e Silva).

Chinasso explica que será feito um chamamento público para os interessados em participar. O projeto da Feira do Produtor Rural de Guaratuba é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Junto com a feira dos produtores, vai ter um espaço do projeto da Ecofeira, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaratuba, para troca de resíduos recicláveis por alimentos.