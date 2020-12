Litoral tem 12 mortes e 368 novos casos de covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra, nesta quarta-feira (16), mais 12 mortes e 368 casos de covid-19 no Litoral. São os maiores números registrados até hoje.

As mortes são de Paranaguá (5), Matinhos (2), Pontal do Paraná (2), Guaratuba (1), Antonina (1) e Morretes (1).

Os novos casos são de Paranaguá (213), Pontal do Paraná (55), Matinhos (49), Guaratuba (25), Antonina (18), Morretes (5) e Guaraqueçaba (3).

Paraná ultrapassa sete mil mortes

A Sesa confirmou mais 2.845 casos e 199 mortes no Estado em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Também foram registrados 17.322 casos retroativos do período entre 1º de abril a 14 de dezembro. Destes, 14.227 são casos de Curitiba devido à integração entre o sistema municipal e o sistema próprio do Estado.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 356.992 casos e 7.057 mortos por covid-19.

Brasil tem recorde de casos

O Ministério da Saúde informa mais 936 mortes e 70.574 novos casos no Brasil, o maior número de mortes dos últimos três meses e o recorde de confirmações. O país já soma 183.735 óbitos e 7.040.608 casos já confirmados.