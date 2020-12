IAT divulga primeiro boletim das praias com 12 pontos impróprios

O primeiro boletim da balneabilidade que a temporada de verão 2020/2021 começa com águas favoráveis para banho e esportes aquáticos, informa o Instituto Água e Terra (IAT).

São 12 pontos impróprios ao banho: os 10 locais que são reprovados permanentemente, além de dois pontos monitorados semanalmente, a Ponta da Pita, em Antonina, e o rio Nhundiaquara, no Largo Lamenha Lins, em Morretes.

Nos últimos dias ocorreram chuvas intensas que podem ter ocasionado esses pontos impróprios, já que há possibilidade de provocarem transbordamento das fossas sépticas. “Como o solo fica muito encharcado, acaba não conseguindo absorver a água apropriadamente, e a água é fortemente carregada para os rios”, explica a bióloga do Laboratório de Microbiologia do IAT em Curitiba, Beatriz Ern da Silveira

O monitoramento da qualidade das águas nas praias do Litoral e da Costa Oeste e Costa Norte do Estado será feito até 12 de fevereiro. Serão nove boletins divulgados às sextas-feiras.

O IAT monitora as águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli), presentes em esgoto sanitário clandestino e fezes humanas e de animais de sangue quente.

Quanto maior a quantidade da bactéria na água, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos que podem colocar em risco a saúde dos banhistas. As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Litoral – Os pontos monitorados ficam em Guaratuba (13), Matinhos (14), Pontal do Paraná (11), Ilha do Mel (6), Morretes (3) e Antonina (2). O boletim também aponta dez rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. Eles estarão indicados em letras maiúsculas no boletim.

Sinalização – Cada ponto monitorado possui uma bandeira indicando se o local está próprio ou impróprio para banho. Elas são atualizadas às sextas-feiras, após resultado do novo boletim.

A sinalização refere-se à condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor azul indica que a água apresenta boas condições de balneabilidade em qualquer condição climática e a vermelha representa áreas inadequadas para banho.

Confira alguns dos locais monitorados semanalmente:

Fonte: IAT / AEN