Confira detalhes da operação e recomendações para quem for à praia

SEGURANÇA PÚBLICA

Reforço no número de profissionais no Litoral, com planejamento integrado das Polícias Militar, Civil e Científica;

Reforço na estrutura da Polícia Judiciária nas delegacias;

Equipes e recursos para a realização de procedimentos, perícias e exames criminais com eficiência para o cidadão;

O Departamento Penitenciário também terá equipes para fazer o monitoramento de pessoas que possuam tornozeleira eletrônica e adotará gestões para evitar lotação de cadeias na região;

As praias contarão com guarda-vidas civis e militares do Corpo de Bombeiros, com o trabalho de prevenção a afogamentos, e resposta rápida em casos de busca e resgate, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio;

Neste ano, serão 91 Postos de Guarda-Vidas distribuídos nas praias dos balneários;

Os bombeiros terão uma embarcação de grande porte, capaz de fazer transporte de pacientes e o patrulhamento na orla, a chamada “ambulancha”;

Fiscalização quanto ao uso de máscara facial, distanciamento social, aglomeração de pessoas;

ESPORTE

Cancelamento das atividades de lazer e recreação como forma de evitar aglomerações;

Cancelamento de atividades esportes coletivos, gincanas e passeios em grupo organizados pelo Governo do Estado;

Cancelamento de shows musicais, artísticos e culturais;

Cancelamento da queima de fogos e trios elétricos durante a festa de Reveillon;

Com apoio e orientação da Secretaria de Estado da Saúde, 200 estagiários de Educação Física estarão diariamente nas praias do Estado para orientar as pessoas sobre o distanciamento e outras ações de prevenção ao coronavírus;

SAÚDE

Ativação de mais leitos de UTI e enfermaria exclusivos para Covid-19 no Hospital Regional de Paranaguá;

Serão seis postos no Litoral à disposição da população para a realização de testes do tipo RT-PCR;

A 1ª Regional de Saúde prestará apoio às estruturas municipais de saúde com ações de vigilância sanitária, prevenção e campanhas educativas contra a Covid-19, dengue, zika, Chikungunya, Sarampo, Febre Amarela, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis;

Reforço no número de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e rádio-operadores nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba e Paranaguá;

Disponibilização de ambulâncias extras com Suporte Avançado;

Reforço do serviço de resgate e remoção aeromédica, para atuação em conjunto com os integrantes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e criada a Central de Regulação Médica de Urgência do SAMU Regional Litoral;

Equipes em vans percorrerão as cidades, os pontos mais afastados da faixa de areia, com orientações sanitárias;

MEIO AMBIENTE

Ampliação nos recursos disponibilizados para o tratamento de resíduos, recolhimento de lixo e limpeza de canais e rios nos municípios litorâneos;

Ações voltadas às fiscalizações, prevenções e ações de prevenção a crimes ambientais por meio do Instituto Água e Terra (IAT);

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb-FV) terá equipes para combater a caça ilegal, o desmatamento e a pesca irregular. Com patrulhamento a pé, motorizado e aquático, a unidade reforçará a prevenção aos crimes ambientais;

RODOVIAS

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) intensificará a fiscalização de veículos de transporte nas estradas estaduais;

Apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nas abordagens e fiscalização contra crimes de trânsito, principalmente nos casos de embriaguez de volante, excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido.

