Estudantes e cadetes reforçam blitz nas entradas das praias

A Polícia Rodoviária ganhou reforços nas barreiras das entradas das praias do Paraná. Desde ontem, (sábado, 26), bombeiros, estudantes de enfermagem e de educação física e cadetes da Academia da Polícia Militar estão orientando os motoristas e identificando pessoas com possíveis sintomas da covid-19, nos postos rodoviários do Litoral: Coroados (na PR-412 em Guaratuba), Alexandra (PR-508, em Paranaguá, na entrada de Matinhos) e em Pontal do Paraná (na PR-407). Na Estada da Graciosa também haverá um ponto de fiscalização e orientação.

Os profissionais de saúde fazem a aferição da pressão arterial e a medição da temperatura e, caso haja necessidade de outros cuidados, as pessoas serão encaminhadas às unidades de saúde locais para avaliação mais detalhada.

O diretor da 1ª Regional da Saúde, José Carlos de Abreu, explicou que os acadêmicos da área de enfermagem podem tirar dúvidas da população e, caso haja alguém com sintomas da covid-19, será feito o encaminhamento para atendimento médico. “Se encontrarem alguém com sintomas, eles farão uma primeira triagem e, se necessário, encaminharão a pessoa para unidades de saúde do Litoral, que estão preparadas para receber esse tipo de caso”, destacou.

