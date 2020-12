Covid-19: Guaratuba lamenta morte de médico de 81 anos

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou o falecimento de mais um morador da cidade, em decorrência da covid-19, o médico Hildeberto Gonçalves, de 81 anos, residente do Centro.

De acordo com a secretaria, ele faleceu hoje, por volta das 3h, no Hospital Regional do Litoral. Dr. Hildeberto foi morar em Guaratuba na década de 1990 e trabalhou durante muitos anos na antiga Santa Casa.

O óbito não foi registrado no Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde deste domingo (27). O Informe traz cinco novos casos de Covid-19 no Município e 1 em Pontal do Paraná.

No Paraná, foram 1.562 novos casos e mais 26 óbitos pelo novo coronavírus. O estado soma 398.806 casos e 7.621 mortes em decorrência da doença.

No Brasil, foram 18.479 casos e 344 mortes. O país, já tem 7.484.285 casos confirmados e 191.139 mortes por covid-19.