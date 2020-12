Governo suspende toque de recolher no Ano Novo

O governador Ratinho Junior prorrogou as medidas de restrição contra a covid-19, mas abriu exceção para a virada do ano.

O Decreto nº 6.590, assinado na tarde desta segunda-feira (28) prorroga por 10 dias as medidas do Decreto nº 6.294 do dia 3 de dezembro, que confirmou o toque de recolher entre as 23h e às 5h e ainda proibiu o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas em espaços públicos neste mesmo horário.

Mas, “excepcionalmente, na passagem do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021, as medidas não se aplicam”.

As medidas afetam os artigos 1º e 3º, mas não altera a proibição de eventos e confraternizações com mais de 10 adultos.

A medida vale para todo o Paraná.

Confira aqui o Decreto nº 6.590

Lembre das restrições do Decreto nº 6.294