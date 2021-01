Roberto Justus toma posse e já indica secretariado

Eleita presidente da Câmara de Vereadores de Guaratuba, seguindo a Constituição, a Professora Cátia (Pros) deu posse ao prefeito reeleito Roberto Justus (DEM) e ao novo vice-prefeito Edison Camargo (PSD).

Em seu discurso, o prefeito destacou a renovação na Câmara, a presença forte das mulheres e fez um detalhado, sincero e emocionado resumo dos quatro anos de gestão, falando das dificuldades, das crises e das conquistas.

Ele também nomeou todos os 19 membros do primeiro escalão de sua nova gestão, incluindo as secretarias, procuradorias, a Chefia de Gabinete e a presidência do instituto de previdência Guaraprev.

Confira o primeiro escalão de Roberto Justus:

Administração: Denise Lopes Gouveia

Bem Estar e Promoção Social: Lourdes Monteiro

Demandas da Área Rural: Paulo Pinna

Educação: Fernanda Monteiro

Esporte e Lazer: Alexandre Polati

Finanças e Planejamento: Lao Miotto

Habitação: Donato Focaccia

Meio Ambiente: Adriana Fontes

Obras e Infraestrutura: Mário Edson

Pesca e Agricultura: Cidalgo Chinasso

Saúde: Gabriel Modesto

Segurança Pública: Jacson Braga

Turismo e Cultura: Rocio Bevervanso

Urbanismo: Cláudio Dalcol

Gabinete: Toni Caldeira

Ouvidoria: Nilsa Borges

Procuradoria Fiscal: Marcelo Bom

Procuradoria-geral: Ricardo Godoy

Instituto Guaraprev: Edilson Kalat

Em breve, a galeria de fotos da posse