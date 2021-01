Comunidade instala letreiro EU AMO CAIEIRAS

A comunidade de Caieiras, em Guaratuba, não para de inovar. Desde 2014, o Instituto Guaju, uma ONG ambientalista nascida no bairro, em parceria com a Amac (Associação de Moradores e Amigos de Caieiras) desenvolve um projeto de turismo de base comunitária. Diversas ações foram desenvolvidas, dentre elas a instalação do portal de acesso à praia, placas indicativas e educativas, campanhas de educação ambiental e formação profissional para geração de emprego e renda.

Neste ano, além do Latinbol, onde as pessoas lançam latinhas de alumínio em vez de jogar na areia, uma das novidades foi a instalação do totem EU AMO CAIEIRAS, onde moradores e veranistas podem tirar aquela foto de lembrança da praia.

Uma área onde lixo era jogado e, segundo a Amac, usuários de drogas tinham como refúgio, foi transformada num espaço de vida, cultura e recuperação das restingas: a Praça Memórias Caiçaras. Neste local, mais de 50 árvores foram plantadas e cada árvore é uma referência a um dos moradores que iniciaram a colonização de Caieiras, mais de 80 anos atrás.

Outro destaque foi o plantio de mudas de coqueiros na orla da região denominada “Porto”, que servem como delimitadores para a área de estacionamento da praia. Muitas placas de incentivo a preservação e a mudança de hábitos saudáveis foram instaladas na orla.

Como o Latinbol, que ganhou espaço na mídia, todas as iniciativas visam a sustentabilidade ambiental e social, como a divulgação do trabalho da agência de turismo comunitário. Os roteiros incluem mergulho, observação de pássaros, passeios na baía, caminhada até o Salto Parati, entre outros. Para saber mais telefone ou mande uma mensagem de Whatsapp para 41- 99789-0984 ou 41-99944-6328.

Com informações e fotos do Instituto Guaju e Agência de Turismo Comunitário de Caieiras