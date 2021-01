Roberto Justus e Zé da Ecler planejam ações conjuntas contra a covid

Os prefeitos de Guaratuba, Roberto Justus, e Matinhos, José Carlos do Espírito Santo, mais conhecido como Zé da Ecler, decidiram fazer uma ação conjunta em reação ao aumento de casos de covid-19 nas duas cidades e em todo o Litoral.

Os dois reuniram-se na manhã desta quarta-feira (13), na prefeitura de Matinhos.

Os prefeitos se comprometeram a trabalhar em conjunto para intensificar a fiscalização nos dois municípios acerca do decreto do Governo do Estado que, desde o início de dezembro, estabelece toque de recolher entre as 23h e as 5h. Também está proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas neste mesmo horário e proibidos eventos e confraternizações com mais 25 pessoas. O decreto é válido até o dia 31 de janeiro.

Entre outros temas, também foi abordada a situação da Prainha, que faz parte de Guaratuba, mas, por ficar na margem norte da baía fica maispróxima do centro e dos serviços de Matinhos. Sobre a Prainha, conversaram sobre a construção de um acostamento na rodovia de acesso à Prainha e a manutenção das ruas do entorno, o transporte escolar e a iluminação pública. A construção de um trapiche flutuante na localidade, a manutenção na região do Cabaraquara e a Ponte de Guaratuba, também foram discutidas.

O prefeito de Guaratuba ainda sugeriu a criação de um canal direto de comunicação entre os municípios do litoral paranaense. E propôs que os secretários de Obras das duas cidades se mantenham contato permanentemente para atender as demandas da população.

Na reunião, o secretário de Saúde de Matinhos, Paulo Henrique Oliveira, citou a possibilidade de se implantar barreiras na entrada do município.

Com informações e fotos das prefeituras de Guaratuba e Matinhos