Covid: Sesa confirma 324 novos casos e 3 óbitos

O Litoral do Paraná tem 324 novos casos de covid-19, informou hoje a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Também confirmou três óbitos causados pela doença, dois deles em Guaratuba, conforme o município havia divulgado, e um em Paranaguá.

Os novos casos foram em Paranaguá (230), Guaratuba (32), Antonina (18), Matinhos (18), Pontal do Paraná (18), Morretes (10) e Guaraqueçaba (1). A região chega a 16.520 confirmações, com 1.236 pessoas recuperadas e 302 mortes.

A região passa de 1 morte a cada mil moradores = 100,7 / 100 mil habitantes. O Brasil tem 98,5 e o Paraná, 77,3. Na incidência de casos, a situação é ainda pior: no Brasil, há 3.961 pessoas infetadas para cada 100 mil habitantes; no Paraná são 4.244 e no Litoral, 5.510 casos / 100 mil.

Nesta quinta-feira (14), a Sesa confirmou mais 5.796 casos e 78 mortes em todo o estado. O Paraná já tem 488.801 confirmações, 359.423 pessoas recuperadas e 8.902 mortes pela doença.

O Ministério da Saúde informa hoje que foram 67.758 casos novos e 1.131 pessoas que morreram. O Brasil já tem um acumulado de 8.324.294 casos, com 7.339.703 recuperados e 207.095 mortos por covid.