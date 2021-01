Segunda ciclorrota do Pedala Paraná será inaugurada em Matinhos

A segunda ciclorrota do Pedala Paraná será inaugurada neste domingo (24), em Matinhos. O percurso tem um total de 23km de ida e volta, de baixa intensidade, percorridos entre a orla do balneário Flamingo e o balneário Gaivotas. A largada está programada para as 9h, seguindo protocolos de prevenção ao coronavírus.

O programa foi lançado no último domingo (17), em Guaratuba, com uma ciclorrota de 32km, localizada na Estrada do Descoberto. No dia 31 de janeiro será a vez de Pontal do Paraná, inaugurar a rota na Estrada do Rio Guaraguaçu, que passará pela aldeia guarani Karaguata Poty, terminando no sítio arqueológico de sambaquis.

As rotas integram um total de 20 circuitos que serão lançados até o fim de 2021, em diferentes pontos do Estado. O programa é realizado pela Paraná Esporte, em parceria com a Paraná Turismo, Detran e prefeituras.

Infraestrutura – As ciclorrotas que estão sendo criadas, são equipadas com estações de apoio, contendo ferramentas para socorros de urgência, bomba para encher pneu, além de um mapa com as informações do trajeto. Elas são construídas a partir de madeira de reflorestamento e lixo coletado nas trilhas, aglutinados em um processo único, formando a lixeira e a placa que abriga o mapa.

Com informações da Paraná Esporte