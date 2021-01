Litoral tem mais 2 mortes e 65 novos casos

Mais duas mortes, em Morretes e em Paranaguá, e 65 novos casos registra o Informe Epidemiológico da Covid-19 divulgado neste sábado pela Secretaria de Estado da Saúde.

A região já tem 316 mortes e 17.567 casos confirmados e 11.592 pessoas recuperadas. O resultado é de 5.659 casos ativos – o dado é impreciso devido ao atraso no registro pela Sesa das informações dos municípios e hospitais.

Os indicadores do Litoral sobre a covid-19 são mais graves do que no Paraná e no Brasil, com 105,4 mortes e 5.859 casos para cada 100 mil habitantes. Confira no gráfico.

No Paraná, foram confirmados hoje mais 3.114 casos e 63 mortes. O Estado tem 518.139 casos, 9.285 mortes e 382.779, com um saldo de 126.075 casos ativos.

No Brasil, houve 62.334 casos e 1.202 mortes. Já são 8.816.254 confirmações e 7.628.438. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 971.371 casos ativos da covid.