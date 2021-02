Distribuídas vacinas para imunizar pessoas com mais de 90

Foto: Ari Dias/AEN

O Governo do Estado concluiu neste domingo (7) a distribuição de mais 71.990 doses da vacina CoronaVac/Instituto Butantan contra a Covid-19. Os imunizantes são parte do quarto lote, com um total de 147.200 doses, encaminhado ao Paraná neste fim de semana pelo Ministério da Saúde.

Parte do quantitativo atenderá a imunização das pessoas acima de 90 anos. Serão 55.430 doses destinadas a idosos desta faixa etária e 16.560 para seguir o processo de proteção aos profissionais da saúde.

O material já está com as 22 regionais que formam o sistema público de saúde do Paraná para começar a vacinação nas 1.850 salas de vacinação dos 399 municípios paranaenses. Para a 1ª Regional de Saúde, que abrange o Litoral e tem sede em Paranaguá, foram encaminhadas 1.430 doses.

Diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner Junior explicou que como o medicamento necessita de duas aplicações em um intervalo estimado pela bula entre 14 a 28 dias, a outra parte das vacinas, com 75.210 doses, seguirá acondicionada no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), garantido a imunização por completo de quem receber.

Litoral tem 61 novos casos de covid

A Secretaria de Estado da Saúde registra, no informe deste domingo (7), mais 61 casos de covid-19 nas sete cidades do Litoral: 35 em Paranaguá, 13 em Guaratuba, 5 em Matinhos, 3 em Morretes, 2 em Antonina, 2 em Pontal do Paraná e 1 em Guaraqueçaba.

O Litoral tem 19.325 confirmações, 12.190 pessoas recuperadas e 340 mortes em decorrência da covid.

A Sesa divulgou hoje que houve mais 1.558 casos e 11 mortes no Paraná. Já são 565.655 casos confirados, 419.301 pessoas recuperadas e 10.309 mortes.