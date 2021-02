Comércio é autuado em Guaratuba por descumprir toque de recolher

Fiscalização realizada na noite de sábado (13) e a madrugada deste domingo (14) notificou 11 estabelecimentos comerciais em Guaratuba por descumprimento do decreto estadual do toque de recolher.

Está proibida venda de bebidas alcoólicas e o consumo em locais públicos entre 23h e 5h e a circulação de pessoas da meia-noite às 5h. Também são proibidos eventos com mais de 25 pessoas.

Equipes da Polícia Militar, Prefeitura e Vigilância Sanitária passaram por 26 estabelecimentos da cidade. Além dos 11 estabelecimentos notificados por causa do decreto estadual, três foram notificados por estarem com alvará de funcionamento irregular. Outros 12 locais visitados estavam fechados.

A fiscalização intensificada começou na quinta-feira (11), no Centro, orla marítima e bairros Cohapar I e II. Até o início da note de sexta-feira (12), um total de 13 estabelecimentos comerciais foram orientados e notificados. A Secretaria Municipal da Segurança informou que a maioria dos comércios se encontravam fechados no momento da ação, obedecendo o toque de recolher do Estado.