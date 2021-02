DER está concluindo manutenção no acesso ao ferry-boat

Fotos: Divulgação DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está concluindo os serviços de conservação do pavimento na PR-412 do entroncamento com a rua Alvorada, em Matinhos, ao acesso ao ferry-boat, em Guaratuba.

Após a execução de remendos superficiais e microrrevestimento, a frente de trabalho agora finaliza a sinalização horizontal com a colocação de tachões refletivos no eixo central da rodovia. Cerca de R$ 495 mil estão sendo investidos no trecho de 3,9 quilômetros.

Os remendos superficiais foram realizados nos pontos com trincas, buracos e ondulações, e incluem a fresagem e recomposição do pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Trata-se de serviços corretivos na camada superior da pista, não sendo necessário intervir na base ou sub-base.

Na sequência o trecho todo recebeu o microrrevestimento, que consiste na aplicação de uma mistura asfáltica a frio com espessura de 8 milímetros, que rejuvenesce e preserva o pavimento, melhorando a aderência de pneus à pista.

O último serviço é a sinalização horizontal, com a pintura de linhas e faixas com tinta acrílica e a colocação dos tachões bidirecionais, estes últimos importantes para o tráfego noturno ou momentos de baixa visibilidade.

Programa – Todos os serviços são realizados por meio do lote 1 do programa Conservação de Pavimentos (COP) do DER/PR. “O COP é nosso programa mais abrangente, atendendo 6 mil quilômetros de rodovias”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

O programa COP contempla cerca de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais com serviços de conservação. Somente no lote 1 serão atendidos 299,24 quilômetros de rodovias, um investimento de R$ 40,3 milhões.