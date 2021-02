Com o fim da Operação Verão, partir de domingo (21), a coleta de resíduos orgânicos volta a ser feita em dias alternados. No Centro, ao longo da avenida Visconde do Rio Branco e em Caieiras, continua sendo todos os dias.

Confira na imagem acima os dias em que o caminhão do lixo vai passar no seu bairro e procure colocar o lixo na lixeira do lado de fora bem cedo.