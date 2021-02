Videoaulas para rede municipal iniciam na segunda-feira (22)

As videoaulas por TV aberta para as redes municipais de Ensino do Paraná retornam na segunda-feira (22). Os alunos da rede municipal que optaram por permanecer no ensino remoto e também aqueles que optaram pelo híbrido (presencial e remoto) deverão acessar o canal aberto de televisão 50.2.

As aulas serão transmitidas no canal para a Pré-escola, 1º ao 5º ano do ensino fundamental séries Iniciais e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As videoaulas serão gravadas com todas as disciplinas constantes no currículo básico de cada Ano/Série.

Em Guaratuba, as dúvidas sobre as videosaulas podem ser esclarecidas pelos telefones 3472-8630 / 8634 ou nas escolas que estão recebendo todas as orientações da Secretaria Municipal da Educação.

Veja nas imagens a grade com dias e horários das turmas: