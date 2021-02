Prefeitura de Guaratuba anuncia medidas contra covid em live nesta tarde

A Prefeitura de Guaratuba transmite nesta terça-feira (23), a partir das 16h, na sua página no Facebook, a entrevista coletiva de imprensa sobre a “atualização do cenário epidemiológico e medidas restritivas que serão implementadas para conter o avanço da covid-19 no município”.

A entrevista terá a participação do prefeito Roberto Justus, do diretor da 1ª Regional de Saúde, José Carlos de Abreu, dos secretários municipais da Saúde, Gabriel Modesto, da Administração, Denise Lopes Silva Gouveia, da Educação, Fernanda Monteiro, e do coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari.

Nesta segunda-feira ( 22), o secretário Gabriel Modesto gravou um áudio para a Rádio Litorânea em que afirma que a cidade está com uma média diária de mais de 30 casos de Covid e que a estrutura municipal e o Hospital Regional do Litoral, em Paranguá, estão chegando ao limite da capacidade de atendimento. Modesto fez um apelo para as pessoas seguirem os procedimentos padrões como uso de máscaras e higienização que puderem, ficarem em casa, sobretudo, evitarem aglomerações: “Não é o momento de ir à praia, não é o momento de fazer festa”, afirmou.