Matinhos informa que terá lockdown a partir desta quinta-feira

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, decidiu decretar lockdown no município durante 14 dias. A medida entra em vigor amanhã, quinta-feira (25), conforme decreto que será publicado hoje à tarde.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Matinhos confirmou ao Correio do Litoral que haverá lockdown e que o decreto será publicado. No entanto, matéria publicada no site oficial às 14h informa apenas que serão adotadas “medidas mais severas para os próximos 14 dias, com maior fiscalização ao cumprimento dos protocolos de combate e prevenção à doença, sobre o distanciamento social, da higienização das mãos, uso de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e toque de recolher”.

Segundo as primeiras informações, divulgadas pelo repórter Michel Moreira, da TVCI, apenas os serviços essenciais (supermercados, farmácias e postos de combustíveis) poderão funcionar. A orla e o calçadão ficarão fechados e as pessoas só poderão sair de casa em caso de necessidade comprovada. O repórter ainda afirma que haverá barreiras nas entradas da cidade e os visitantes não poderão passar sem motivo justificado.

A decisão foi tomada, nesta manhã, em reunião na sede da Prefeitura de Matinhos e comunicada aos demais prefeitos do Litoral, que estavam em uma reunião virtual. Os prefeitos, através da Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral Paranaense), vão protocolar um pedido à Secretaria de Estado da Saúde para aumento de leitos UTI e de profissionais no Hospital Regional, além de algumas demandas específicas de cada município para enfrentar o aumento de casos de covid-19.

Os demais municípios anunciaram que vão intensificar a fiscalização para exigir que as regras de proteção sejam seguidas pelo comércio, empresas em geral e pela população. Guaratuba também vai amentar o rigor no cumprimento das normas pelos servidores públicos.

Às 16h, diversas pessoas promoveram um protesto em frente à Prefeitura contra o lockdown. Até o final da manifestação, que durou cerca de uma hora, o decreto não havia sido publicado.