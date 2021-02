Câmara de Paranaguá suspende atividades devido a casos de covid

A Câmara de Vereadores de Paranaguá interrompeu as atividades depois da confirmação de três casos de covid-19 entre servidores e “de alguns outros casos suspeitos”, segundo informou ontem. O presidente da Casa, Fábio Santos, baixou uma portaria nesta terça-feira, 23, para interromper as atividades no prédio legislativo até a próxima segunda-feira (1º).

Neste tempo, a vigilância sanitária estará realizando uma ação de higienização em todas as dependências do Legislativo. “Além disso, buscar-se-á observar uma possível evolução no quantitativo de pessoas infectadas com a covid 19 que trabalhem no Palácio Carijó, circunstância que poderá resultar em novas medidas protetivas”, informou a Câmara.

“Estamos acompanhando com muita responsabilidade e cuidado esta situação para evitarmos que haja uma contaminação em maior grau dentro do prédio público”, explicou o presidente Fábio Santos.