Guaratuba vai iniciar vacinação de idosos entre 80 e 84. Em casa.

Nesta sexta-feira (26), a equipe da Secretaria Municipal da Saúde foi até Paranaguá para buscar junto a 1ª Regional de Saúde mais 260 doses de vacinas contra a covid-19. Foram 50 doses da vacina Coronavac e 210 doses da vacina Astrazeneca.

Com a chegada dessas vacinas, será iniciado um novo grupo do público prioritário de idosos: receberão as doses pessoas de 80 a 84 anos – continuará a vacinação para os de 85 a 89 anos e dos profissionais de saúde.

A Secretaria da Saúde destaca que é importante lembrar que os idosos não devem procurar a Unidade de Saúde, equipes volantes estão realizando a vacinação a domicílio. A equipe do Setor de Epidemiologia também entrará em contato para agendamento da vacinação em postos itinerantes que serão criados.

Como anteriormente, somente após concluída as visitas da equipe volante e os postos itinerantes, os idosos a partir de 80 anos que não receberam a vacina, deve ele ou familiar entrar em contato através do whatsapp com a Unidade Básica de Saúde mais próxima para fazer o agendamento da vacinação.

Até sexta-feira, já haviam sido vacinadas na cidade 653 pessoas dos grupos prioritários. O boletim com o nome de todos que foram imunizados está no Portal da Prefeitura de Guaratuba (http://portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus/vacinas).

O cronograma de distribuição de vacina está atrelado ao volume de doses que o município recebe e aos planos nacional e estadual de imunização.

Fonte: Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba