Covid: Sesa registra 1 morte e HRL, 4

Paranaguá tem mais uma morte por covid-19, confirmada, neste sábado (27), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Também foram confirmados mais 126 casos da doença no Litoral: 72 em Paranaguá, 22 em Guaratuba, 17 em Matinhos, 10 em Antonina, 4 em Pontal do Paraná e 1 em Morretes.

Segundo a Sesa, a região chega a 21.349 confirmações, 13.064 recuperados e 375 mortes por covid.

Hoje, às 12h30, o Hospital Regional do Litoral (HRL) informou mais quatro mortes de pacientes por covid, todas ocorridas ontem: 3 de Paranaguá, 2 mulheres, de 76 e 82 anos, e 1 homem, de 66; e 1 de Guaraqueçaba, 1 homem de 62 anos.

Há ainda 2 óbitos em investigação no HRL. O hospital conta com 47 pacientes internados por suspeitas de covid, com 44 confirmados com a doença, 2 em investigação e 1 com resultado negativo.

No Paraná, foram confirmados hoje mais 95 mortes e 5.225 casos. O Estado tem 638.750 casos, 466.716 pessoas recuperadas e um total de 11.547 mortos em decorrência do novo coronavírus.

O Ministério da Saúde ainda não divulgou seu informe de hoje. Faremos atualização com os dados nacionais.