PM prende três por roubo de entregador de pizza em Guaratuba

Foto: PMPR

Um adulto e dois adolescentes foram encaminhados na noite desta sexta-feira (26) por envolvimento no roubo a um motoboy de pizzaria no bairro Nereidas, em Guaratuba. Os policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas) recuperaram o celular da vítima.

Os policiais militares foram acionados por volta de 22h40 e entraram em contato com o motoboy. Com as características dos suspeitos, a equipe policial fez patrulhamento e, com auxílio de outras informações repassadas à PM, encontrou um dos envolvidos na rua Costa Rica. Na casa do suspeito foi encontrado o celular da vítima e a caixa de pizza roubada.

Dali, o policiais foram até a casa dos outros dois suspeitos, nas ruas Uruguai e Venezuela, os deteve e eles foram reconhecidos pela vítima do roubo. Após as medidas de praxe, os envolvidos e outros celulares encontrados com eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.