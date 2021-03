Cães da Polícia Rodoviária protagonizam apreensões de drogas no Litoral, diz PM

Fotos: Divulgação PMPR

Os cães Hórus e Argos têm sido importantes aliados na apreensão de drogas no Litoral, destaca a Polícia Militar em um balanço da Operação Verão Consciente divulgada neste domingo (7).

De acordo com os dados da PM, entre os dias 10 de dezembro de 2020 e 26 de fevereiro de 2021 a dupla canina esteve presente em 39 situações de apreensão de substâncias entorpecentes, que resultaram no encaminhamento de 46 pessoas.

A principal vantagem do uso de cães nas operações é que, por conta do fato apurado, eles conseguem indicar precisamente os locais onde as drogas estão camufladas. Com a criatividade cada vez maior dos traficantes, o auxílio dos cães tem se tornado cada vez mais necessário.

“A utilização do cão é importante, visto que potencializa a busca policial, ganhamos muito tempo com a precisão deles, que resulta na preservação da privacidade das pessoas, evitando assim a necessidade de realizar uma verificação manual, pois o cão vai direto ao ponto”, afirma o tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária,

De acordo com a polícia, o auxílio canino no Litoral se deu, sobretudo, para localizar as drogas que estavam chegando, evitando, assim, que elas fossem comercializadas nas praias. Para isso, as equipes de canil se revezaram nos três postos que dão acesso ao Litoral: em Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos. Nestes pontos, os policiais paravam veículos e ônibus de viagem para fazer as verificações de praxe.

“Este ano houve um aumento de usuários e traficantes utilizando ônibus para trazer droga para o litoral e através dos resultados que Hórus e Argos trouxeram para a corporação, não consigo mais ver uma operação sem um cão farejador de armas e drogas”, aponta o subtenente Agnaldo Cauvilla, da 2ª Companhia do Canil do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Resultados – No total, foram apreendidos 651 gramas de maconha, 16 gramas de cocaína, dois lança-perfumes (composto entorpecente com clorofórmio e outros químicos) e 11 comprimidos de Ecstasy durante a operação Verão Consciente 2020/2021.

Cumplicidade – O soldado Graciano Júnior, condutor do Hórus, evidencia o amor que possui pelo cão, que treina há seis anos, e que o pretende adotar após a aposentadoria do animal. “O Hórus está comigo desde os seus 45 dias de vida, e fez seis anos no último outubro. Ele começou a participar de operações com oito meses e se mostrou extremamente inteligente e eficiente, e quando se aposentar, aos oito anos, irá para minha casa. Meus filhos já o conhecem e o cão provou ser mais do que um parceiro de serviço, pois eu passo mais tempo com ele do que com minha família, às vezes.”

Desde seus primeiros dias em operação com Hórus, o soldado Graciano afirma que o cão já auxiliou na apreensão de toneladas de entorpecentes, ultrapassou uma centena de armas de fogo e munições localizadas. E, além disso, foi campeão de três campeonatos de faro, em que teve seu treinamento destacado dentre os cães dos demais órgãos e unidades de segurança que competiram.

Exemplos

No dia 28 de janeiro, um rapaz, ao notar policiias fazendo ronda, tentou fugir para dentro de sua casa, em Guaratuba. Após realizar a abordagem, o cão policial Hórus indicou a localização dos entorpecentes, onde foram encontradas 30 pedras de crack em um cômodo e outra porção maior da mesma droga em um quarto separado.

Em outro caso, no dia 15/1, quatro pessoas foram encaminhadas após o cão Argos indicar a existência de diversas pedras de crack escondidas no banheiro de um comércio de reciclagem. Diante das suspeitas, as buscas se estenderam e outras porções da droga foram localizadas na casa de um dos envolvidos, em Pontal do Paraná.

A equipe do canil também presta apoio à ações de outras equipes policiais, como no dia 9/1, em Matinhos, em que um local comumente utilizado para a comercialização de drogas foi abordado e, com a ajuda dos cães de faro, foram localizadas diversas porções de drogas, totalizando 164 gramas de maconha, 464 pedras de crack e 226 invólucros com cocaína em uma única ação.

Numa ocorrência de 29/12, em um ônibus de viagem que foi parado em frente ao Posto Rodoviário de Pontal do Paraná, o cão Hórus farejou drogas em uma mala que estava no bagageiro. Identificada a proprietária, a mulher, de 19 anos, “acabou encaminhada às autoridades para que as medidas cabíveis fossem tomadas”.

Antes disso, em 27/12, o trabalho dos cães e da equipe em frente aos postos rodoviários resultou na localização de 70 cigarros de maconha em uma mochila no bagageiro do ônibus, com o proprietéris sendo encaminahdo à Delegacia. No mesmo dia, em operações distintas de abordagem a ônibus de viagem, outras duas pessoas foram encaminhadas por posse de entorpecente.

No dia anterior (26/12), cinco ações distintas em frente aos postos rodoviários de Coroados (Guaratuba) e Pontal do Paraná resultaram no encaminhamento de cinco pessoas, por posse de porções de maconha.

Em 24/12, em frente ao Posto Rodoviário de Pontal do Paraná, os cães agiram rapidamente na localização de entorpecentes no bagageiro de um ônibus de viagem, pertencente a um casal.











Fonte: PMPR / AEN