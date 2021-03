Brasil tem 80 mil casos, Paraná faz revisão e Litoral confirma 5 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde registra, neste domingo (7), mais óbitos 5 no Litoral em decorrência da covid-19: 4m Paranaguá e 1 em Guaratuba.

Foram confirmados mais 95 casos da doença: 36 em Guaratuba, 22 em Pontal do Paraná, 13 em Paranaguá, 13 em Morretes, 7 em Matinhos (7), 3 em Antonina e 1 Guaraqueçaba (1).

O Litoral tem 22.313 casos confirmados, 13.402 pacientes recuperados e 411 mortes.

No Paraná, a Sesa registra hoje mais 18 óbitos e 2.243 novos casos.

O Brasil registra hoje 1.086 mortes e 80.508 confirmações, segundo maior número diário desde o início da pandemia – maior foi no dia 7 de janeiro: 87.843, no dia 7 de janeiro.

O país chega a um acumulado de 11.019.344, com 9.757.178 recuperados e 265.411 mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, há 996.755 pessoas com a doença.

Paraná revisa diagnósticos e inclui 42.724 casos retroativos

A Secretaria de Estado da Saúde fez uma nova revisão nos diagnósticos e óbitos causados pela Covid-19 neste final de semana, trabalho que dá sequência às auditorias nos dados enviados pelos municípios.

Também foi realizada uma nova revisão nos diagnósticos e óbitos causados pela Covid-19 neste final de semana e foram incluídos 42.724 casos retroativos notificados pelos municípios, sendo que 39.910 ocorreram em Curitiba, cerca de 93% do total, e os outros 2.814 em outras 301 cidades.

Com isso, o boletim deste domingo inclui 44.967 casos e 240 mortes. Com os ajustes, os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 720.971 casos confirmados e 12.486 mortos em decorrência da doença.

A varredura chegou até maio do ano passado. Os 42.724 casos retroativos foram diagnosticados entre 7 de maio de 2020 e 5 de março de 2021. Também foram notificados 222 óbitos retroativos, 177 deles em Curitiba, confirmados desde 22 de junho até o último dia 5 de março. Os dados já estão disponíveis no Informe Epidemiológico divulgado neste domingo (7).

Os casos retroativos são de: maio (22), junho (275), julho (1.197), agosto (951), setembro (763), outubro (2.711), novembro (8.760), e dezembro (11.190) de 2020, e janeiro (11.565), fevereiro (4.024) e março de 2021 (1.266). Já os óbitos foram confirmados em: junho (1), julho (7), agosto (8), setembro (8), outubro (5), novembro (19) e dezembro (72) de 2020, e janeiro (61), fevereiro (29) e março de 2021 (12).

É a segunda grande revisão de dados no sistema. No começo de janeiro foram incluídos 31.425 casos retroativos no boletim estadual.