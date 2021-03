Em dia de recorde de mortes no Brasil e no Paraná, Litoral registra 7 óbitos

O Litoral do Paraná tem sete óbitos registrados hoje: 3 de Matinhos, 2 de Pontal do Paraná, 1 de Paranaguá e 1 de Guaratuba.

Foram 139 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): 83 em Paranaguá, 32 em Guaratuba, 12 em Matinhos, 7 em Pontal do Paraná, 3 em Antonina, 1 em Morretes e 1 em Guaraqueçaba.

A região tem 23.533 casos confirmados, 13.723 pacientes recuperados e 455 pessoas mortas pela covid-19.

O Paraná registrou hoje 5.790 casos e 310 mortes. É o maior número de óbitos registrado no informe epidemiológico da Sesa em um dia desde o início da pandemia. Estado chega a 764.529 casos, 547.875 recuperados e 13.826 mortos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve 83.926 novos casos e 2.841 mortes, novo recorde. País chega a 11.603.535 confirmações, com 10.204.541 recuperados e 282.127 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, há 1.116.867 pessoas com a doença hoje.

