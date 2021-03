PCPR apreende objetos de jogos de azar em Guaratuba

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu baralhos, fichas e outros objetos de jogos de azar, nesta segunda-feira (22), em Guaratuba. A ação ocorreu em conjunto com o Ministério Público do Paraná.

Os policiais civis chegaram até o local durante uma diligência e encontraram mais de 70 baralhos completos e outros objetos como fichas de jogos de azar.

A Polícia informa que “segue investigando o caso a fim de identificar o responsável pelo local”, cuj endereço não foi informado.