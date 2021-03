Litoral tem mais 5 mortes por covid, 4 em Guaratuba

A Secretaria de Estado da Saúde registrou, nesta quarta-feira (24), mais 5 mortes por covid-19 no Litoral: 4 em Guaratuba e 1 em Paranaguá.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba manifestou pesar e informou sobre as mortes na cidade:

Na terça-feira (23), faleceu uma mulher, de 82 anos, residente no bairro Piçarras, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Nesta quarta-feira (24) faleceram três pessoas:

Um homem, de 79 anos, do bairro Vila Esperança, que estava internado no PS Covid, em Guaratuba.

Uma mulher, de 73 anos, moradora do Piçarras, que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba.

Uma mulher, de 32 anos, do bairro Nereidas, que estava internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Também foram confirmados 130 novos casos da doença: 69 em Paranaguá, 19 em Antonina, 11 em Guaraqueçaba, 10 em Matinhos, 8 em Morretes, 7 em Pontal do Paraná e 6 em Guaratuba.

O Litoral tem 24.696 casos registrados, 14.154 pacientes recuperados e 507 pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.

No Paraná, foram mais 5.550 casos confirmados e 175 mortes. O estado chega a 807.453 casos confirmados, 571.218 recuperados e 15.339 mortos.

300 mil mortos – O Ministério da Saúde registrou hoje mais 89.992 casos e 2.009 mortes nesta quarta-feira. O Brasil tem 12.220.011 confirmações, 10.689.646 recuperados e 300.685 mortos pela covid. Há 1.229.680 pessoas com a infecção no momento.