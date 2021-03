Morre Daniel Lúcio Oliveira de Souza, ex-superintendente dos Portos do Paraná

Foto: Arquivo da Appa

Morreu, nesta quarta-feira (24), vítima da covid-19, o economista Daniel Lúcio Oliveira de Souza, de 66 anos. Ele estava internado, há cerca de duas semanas no Hospital Paranaguá.

Daniel Lucio foi colunista do Correio do Litoral entre 2012 e 2015, quando escrevia sobre economia, política e cultura, com foco no Litoral do Paraná. Depois, ocupado com sua atividade empresarial, passou a ser colaborador eventual do jornal com artigos sobre logística portuária. Era uma amante da navegação em todos os seus aspectos e um lutador incansável pela justiça social.

Formado em Economia pela FAE (Faculdade Católica de Administração e Economia) em 1985, Daniel Lúcio se especializou em Gestão da Qualidade e Produtividade pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) em 2000, e obteve o título de mestre em Tecnologia pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em 2003.

Professor na faculdade Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), em 2003 ele atendeu um convite do governador Roberto Requião, e assumiu a chefia do Departamento Financeiro da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), atual empresa pública Portos do Paraná. Na Appa foi chefe do Departamento de Planejamento, diretor Administrativo e Financeiro e, entre 2008 e 2010, ocupou a superintendência dos Portos do Paraná

A Portos do Paraná divulgou nota de pesar e solidariedade à família e amigos e com informações sobre parte do currículo acadêmico que reproduzimos acima.