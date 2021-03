Páscoa: Guaratuba intensificará barreiras e a interdição da praia

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Em reunião na tarde desta segunda-feira (29) do Comitê de Crise de Enfrentamento à Covid-19 com a participação do presidente da Comissão Covid do Legislativo, vereador Fabiano Cecílio, foi decidido que as barreiras restritivas serão intensificadas nessa semana, principalmente, de quinta-feira (1º) ao domingo de Páscoa (4).

Somente no último final de semana, 548 veículos retornaram aos seus locais de origem.

É permitida a entrada apenas de moradores, pessoas que trabalham na cidade, cargas para estabelecimentos da cidade ou veículos de passagem para outros municípios (que são monitorados por câmeras nas duas saídas).

Essa medida visa evitar a entrada de turistas e veranistas nesse momento em que a cidade está com altos índices de casos confirmados e óbitos. Furar a barreira pode gerar multa de até R$ 20 mil.

A praia, baía e espaços públicos continuarão interditados a partir de sexta-feira. O município pedirá novamente o apoio do Estado solicitando mais equipes da Polícia Militar.