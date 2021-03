Turismo responsável: Itaipu espera 1.250 visitantes no Feriadão de Páscoa

Atrativo opera com capacidade reduzida e segue todos os protocolos de segurança sanitária

Fotos: Kiko Sierich/PTI

Cerca de 1.250 turistas são esperados para visitar os atrativos da usina de Itaipu nos três dias do Feriadão de Páscoa – de sexta-feira (2) a domingo (4). O número leva em consideração o limite de capacidade de atendimento em 50% atendendo as orientações de decretos estaduais e municipais, para evitar a proliferação da covid-19. Em 2020, O Complexo Turístico Itaipu, do Parque Tecnológico Itaipu, mantido pela margem brasileira da hidrelétrica, recebeu Certificado de Responsabilidade Sanitária e o Selo de Ambiente Protegido, assegurando aos visitantes que todos os protocolos de segurança sanitária são respeitados.

“O turista está cada vez mais exigente e vai optar por atrativos naturais, seguros e com múltiplas belezas. Todos os nossos colaboradores foram capacitados para atender nossos visitantes com segurança e mostrar todo o gigantismo da Itaipu, uma usina de muita energia e de muitas emoções”, avalia o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Os protocolos de saúde incluem a aferição da temperatura na entrada do Centro de Recepção de Visitantes, a obrigatoriedade do uso de máscaras durante toda a visita, o fornecimento de álcool 70% em vários locais do passeio, a utilização da parte superior dos ônibus, que é aberta, além de trabalhar com capacidade reduzida no transporte. Os guias turísticos também receberam treinamento especial. Para evitar filas, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site www.turismoitaipu.com.br.

Os visitantes poderão desfrutar de três atrativos. O Itaipu Ecomuseu estará aberto das 10h às 17h. A Ciência na Esfera, localizada no Ecomuseu, tem sessões a cada 20 minutos com, no máximo, nove pessoas por grupo. Já o Itaipu Refúgio Biológico atenderá no máximo 15 visitantes por saída, nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30. Finalmente, a Itaipu Panorâmica, carro-chefe do CTI, terá saídas de hora em hora, entre 9h e 16h, com capacidade máxima de 35 visitantes nos ônibus da empresa.

Fonte: Itaipu Binacional