Beto Preto confere trabalho de enfrentamento à covid em Guaratuba

Beto Preto (esq.) com o prefeito Roberto Justus (centro) e o secretário municipal da saúde, Gabriel Modesto (dir.)

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, veio a Guaratuba nesta segunda-feira (5) para visitar as obras do Hospital Maternidade de Guaratuba, realizadas com recursos estaduais, e também agradeceu os profissionais da saúde e elogiou a gestão no enfrentamento ao coronavírus: “Trabalho bem feito”, ressaltou.

Acompanharam a visita o prefeito Roberto Justus, o deputado estadual Nelson Justus, o diretor da 1º Regional de Saúde, em Paranaguá, José Carlos de Abreu, o secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, o secretário do Esporte, Alexandre Polati, o chefe de gabinete Toni Caldeira, e os vereadores Fabiano Cecílio, Alaor do Cubatão, Ademir da Balsa, Felipe Puff, Juliano Petruquio e Paulo Araújo.

A imprensa de Paranaguá também esteve presente por conta da importância da visita de um secretário de Estado, mas também pela manifestação silenciosa da equipe da saúde, ocorrida no último sábado (3) e que ganhou repercussão nacional.

Sobre o assunto, Beto Preto enfatizou que na cidade aconteceram restrições que deram certo, “pois a cidade estava com uma média de 30 a 40 casos por dia e baixou para menos de 10, esse é um trabalho bem-feito”. Também frisou que a nova variante do coronavírus está muito mais contagiosa, e se solidarizou com todas as famílias que perderam entes queridos.

Sobre o decreto vigente, que institui toque de recolher e horário de proibição de venda de bebida alcoólica, adiantou que deve permanecer até o final do mês. Também relatou que diariamente são feitas as análises da situação epidemiológica do Estado, e mesmo com o abrandamento da procura por unidades de saúde, ainda há espera de mais de 24 horas em todo o Estado por leitos de UTI. “Enquanto estiver pessoas esperando para entrar nos hospitais, nós temos que segurar mais”, concluiu.

O secretário Beto Preto também visitou a Central de Vacinas de rotina que foi criada no ginásio do Parque Municipal que tem como objetivo retirar o fluxo de crianças, adolescentes e adultos das Unidades Básicas de Saúde, diminuindo o risco de contágio.

Sobre as vacinas, o secretário disse que está semana serão liberados mais lotes para 2ª dose, e que o Estado também devem receber um grande lote do governo federal que será distribuído para a vacinação de 1ª dose. Até o final de abril, a expectativa é de que o Paraná receba 1.250 milhão doses.

O prefeito Roberto Justus agradeceu a visita do secretário nesse momento difícil, e reafirmou que segue as orientações e decretos do Estado para o enfrentamento da pandemia.

O prefeito também destacou que ao hospital maternidade receberá equipamentos para um centro cirúrgico e funcionará também como um hospital base.

Central de vacina de rotina (não covid) foi montada no Ginásio do Parque Municipal, no Canela.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba