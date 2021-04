Roberto Justus esclarece dúvidas e fala sobre toque de recolher

O prefeito Roberto Justus divulgou um vídeo, ao lado do procurador-geral do Município, Ricardo Godoy, para rebater o que considera “desinformações” sobre os decretos vigentes em Guaratuba.

“A desinformação é o maior inimigo que nós enfrentamos no combate à pandemia”, disse o prefeito, que destaca que muitas pessoas buscam informações nas redes sociais, onde encontram argumentos que não têm fundamento científico e acabam produzindo efeitos muito danosos, que até fazem que pessoas deixem de cumprir as regras de prevenção.

O prefeito também afirma que “é mentira que a Associação Comercial era contras as barreiras nas entradas da cidade”, que o novo decreto municipal cancelou.

“Além disso, dizem que Guaratuba teria autonomia para definir o horário de funcionamento das atividades não essenciais, extrapolando inclusive aquelo horário fixado pelo decreto estadual para o toque de recolher. Também não é verdade. Esta também é uma desinformação”, afirma.

“Toque de recolher deve valer para o estado do Paraná”, se referindo à proibição da circulação de pessoas em locais públicos entre as 20h e as 5h.