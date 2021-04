Festival de rock beneficiará comunidades indígenas do Litoral

Banda Sex ‘N’ Roll, de Curitiba, é uma das atrações

O festival online beneficente Hard Power United – Origins Edition acontece dia 18 de abril (véspera do Dia do Índio), pelo canal do YouTube Alma Hard. A proposta é prestar auxílio ao povo nativo do Litoral do Paraná.

A ação em apoio a essas comunidades, neste momento em específico, será em prol de duas aldeias: a Kuaray Haxa, localizada entre Antonina e Guaraqueçaba, com 17 pessoas da etnia Mbya Guarani, sendo seis crianças, de cinco famílias. A outra é a Tupã Nhe’é Kretã, comunidade com etnias guarani e caingangues, que reúne cerca de 40 pessoas divididas entre 11 famílias, em Morretes.

A organização, por meio de nota, afirmou que compreende a luta do povo nativo, e trabalha para pela visibilidade da causa indígena e pelo reconhecimento das pessoas dessas e de outras tribos, como parte integrante da nossa sociedade.

Devido ao momento de isolamento pela pandemia, as ações se concentrarão na arrecadação de alimentação/cestas básicas, produtos de higiene pessoal e limpeza, chinelos e material escolar. O evento receberá qualquer tipo de doação, a partir de agora até o dia do evento. Quem puder doar os produtos que a aldeia mais carece ou enviar contribuições em dinheiro, deve entrar em contato com a organização (com Darlan, pelo telefone e whatsapp (41) 99762-4223). As doações durante a transmissão serão feitas via QR Code.

A organização e curadoria do evento são do produtor e movimentador cultural curitibano Darlan de Freitas, que já realizou diversos shows que uniam bandas e ações sociais, como o “Uma Festa Animal”, realizado no Jokers, que coletou ração para ONGs que cuidam de animais abandonados.

O patrocínio e apoio cultural são da Iraí Futebol e Eventos, de Pinhais/PR, e da Garagem Instrumentos Musicais, empresas que há tempos apoiam causas de cunho social. O evento também conta com apoio cultural da Brutal Wear, Acesso Music e Let’s Rock.

Bandas

O festival reunirá vinte bandas, oriundas de seis países de América do Sul e do Norte, Europa, África e Oceania. Onze grupos brasileiros participam: os curitibanos Hot Foxxy, Sex’n’Roll, Landfall e Electric Mob (ambos com contrato com a gravadora italiana Frontiers), além de Lionheart, Marenna-Meister, Inluzt, Bastardz, Sixty Nine Crash, Sioux66 (que se apresentou no último Rock in Rio) e Nanquin.

Bandas de outros cinco países também se apresentam no Hard Power United. O representante de sleazy rock da Austrália é o Snake Bite Whisky. De Portugal, vem o Affäire e Tones of Rock. Dos Estados Unidos, Wild Street e o Red Devil Vortex, que conta com integrantes brasileiros radicados na América do Norte. Da África do Sul participa o L.A. Cobra. Completa a formação a trinca chilena Hunter, Nazty Gunz e Exxocet.

Informações:

Instagram: https://www.instagram.com/hardpowerunited

Facebook: https://www.facebook.com/events/417717495982474

Confira as atrações:

Marenna-Meister (RS/RJ)

Sex ‘N’ Roll (PR)

Inluzt (SP)

Hunter (Chile)

Bastardz (SP)

Nazty Gunz (Chile)

Wildstreet (New York – Estados Unidos)

Hot Foxxy (PR)

Affäire (Lisboa – Portugal)

Sioux 66 (SP)

Lionheart (RJ)

Nanquin (SP)

Snake Bite Whisky (Brisbane – Austrália)

Sixty Nine Crash (RJ)

Tones of Rock (Sintra – Portugal)

Landfall (PR)

Exxocet (Chile)

Electric Mob (PR)

Red Devil Vortex (Los Angeles – Estados Unidos)

L.A. Cobra (Pretória – África do Sul)

Hard Power United Online

Data: 18 de abril de 2021 (domingo)

Horário: 16h

Transmissão: https://www.youtube.com/AlmaHardCanal

Doações: via QR Code ou em contato com a produção

Fonte: Clovis Roman