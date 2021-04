Guaratuba 250 anos: Prefeitura reedita livro e publica inédito de Joaquim Mafra

Box contém os livros e um folheto que conta como foi a ideia de fazer as publicações – foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Na tarde desta quarta-feira (14), no Casarão Marcílio Dias, Espaço Litoral, ocorreu os lançamentos da reedição do livro de Joaquim da Silva Mafra, “História do Município de Guaratuba” e a edição inédita da obra póstuma do autor, “Instantâneos de Guaratuba”.

O livro “História do Município de Guaratuba” foi publicado pela primeira vez em 1952, retrata fatos históricos divididos por época, sendo a primeira parte nomeada de “Primeira Época – de 1765 a 1800” e finalizando na “Quarta Época – regime Republicano”.

“Instantâneos de Guaratuba”, com o original escrito a mão em 1952, nunca foi publicado. Ele conta histórias e fatos curiosos da cidade. A publicação dos livros históricos foi realizada pela Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, em comemoração aos 250 anos da cidade.

Para isso, deram autorização para a publicação as herdeiras Carolina Mafra de Souza Montrucchio, Ana Maria Mafra Azulay e Michele Montrucchio, após a visita em fevereiro de 2020, do prefeito Roberto Justus, da então secretária da Cultura e Turismo, Nilsa Borges, e de Maria do Rocio Bevervanso (atual secretária).

“Gratidão é a palavra certa para esta ação do prefeito Roberto Justus, deixando registrado na história da cidade e na minha trajetória profissional, a valorização de tão importante obra literária”, ressalta a secretária Maria do Rocio Bevervanso.

Joaquim da Silva Mafra nasceu no dia 10 de junho de 1901, na pequena “Vila de São Luís de Guaratuba”, e faleceu em 1985. Segundo o pesquisador Mario José Natalino, vem família de raízes guaratubana que governou o município, em pleitos alternados, por 23 anos, do ano de 1896 com Carlos da Silva Mafra, até o ano de 1951, com Joaquim Mafra que foi prefeito de Guaratuba por três vezes, 1928/1930, 1935/1938 e 1948/1951, após a retomada da autonomia política do município em 1947. “Sempre lutou e se dedicou ao progresso e o crescimento de sua cidade natal. Homem honrado e de princípios, como ‘dirigente municipal’ realizou várias obras em benefício da população, mesmo não dispondo de muitos recursos, numa época de extrema dificuldade, onde o isolamento proporcionado pela falta de acesso era como uma ‘prisão sem grades’, esquecidos longo da história”, destaca o pesquisador Mario Natalino.

Sobre o livro, escreveu o pesquisador: “Preocupado com a falta de interesse dos moradores em relação a nossa história, nossa cultura e costumes, escreveu o livro ”História de Guaratuba” em 1952. O mais completo documentário de nossas raízes, desde o início da colonização até o ano de 1968, quando da tragédia do afundamento da avenida Afonso Botelho a antiga Rua da Praia, perdeu ele nesse episódio todo o seu patrimônio”.

Participaram do “Café Memória”, os familiares do autor Carolina Mafra de Souza Montrucchio, Michele Montrucchio, Paulo Cezar Breowicz e Jane Breowicz; p prefeito Roberto Justus, a presidente da Câmara, vereadora Cátia Regina Silvano, alguns vereadores, a secretária da Administração, Denise Lopes Gouveia (representando todo o secretariado) e a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, que recebeu um box dos livros para cada escola municipal.

Carolina Mafra, Nilsa Borges, Roberto Justus e Rocio Bevervanso – fotos: Rafael Soveral / Prefeitura de Guaratuba

Fonte: Prefeitura de Guaratuba / Departamento de Comunicação Social