Guaratuba realiza vacinação da 2ª dose nesta quinta

Nesta quinta-feira (22). em Guaratuba está acontecendo a vacinação de 2ª dose contra a covid-19 de todos que tomaram a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 31 de março.

A vacinação ocorre nos ginásios José Richa e do Coroados. No Ginásio José Richa a vacinação foi dividida por horário agendado por Unidade Básica de Saúde:

9h – Caieiras e Mirim

10h – Figueira

13h30 – Piçarras

14h – Cohapar

No Ginásio do Coroados, para o público da UBS Coroados, das 9h às 11h.

Para tomar a 2ª dose das vacinas é obrigatória a apresentação da Carteira de Vacina.

Nos postos de vacinação estão sendo coletadas doações de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para serem distribuídas a pessoas em vulnerabilidade pelo Cras, da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social.

Na terça-feira (20) aconteceu o Mutirão de Vacinação. Foram vacinadas 575 pessoas com 66 anos ou mais, entre elas, a ex-prefeita Evani Justus. O mutirão foi realizado em livre demanda e ocorreu no ginásio José Richa, no Ginásio do Coroados, e também no drive thru, no Parque de Eventos.