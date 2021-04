Operação conjunta prende dois suspeitos de tráfico em Guaratuba

Foto: 9º BPM

Policiais civis e militares prenderam dois homens, 24 e 29 anos de idade, e apreenderam drogas, dinheiro e armas, nesta sexta-feira (23), em Guaratuba.

A ação é resultado de investigações sobre a relação de homicídios com o tráfico de drogas. As prisões aconteceram pela manhã na avenida Cubatão, no bairro Piçarras, e na rua Claudino dos Santos, no bairro Cohapar.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram um revólver calibre 38, uma pistola 9 mm, farta munição de diversos calibres, 110 gramas de cocaína, 2 gramas de crack, 4 balanças de precisão, 10 relógios, um celular e cerca de R$ 10 mil em dinheiro.

Com informações do 9º Batalhão da PM