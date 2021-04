Guaratuba recebe governador e inaugura obras na comemoração de 250 anos

Fachada do Espaço Litoral que será inaugurado amanhã

No dia 29 de abril, dia do aniversário de 250 anos de fundação do Município de Guaratuba, será realizado um evento no Espaço Litoral (Parque de Eventos, antiga Faspar) com a presença do governador Ratinho Junior e diversos secretários de Estado.

Logo pela manhã, serão inaugurados o Parque Municipal, o Centro de Atendimento à Infância e a Adolescência, e o Marco dos 250 anos no Terminal do Turístico Pesqueiro. Às11h, será inaugurado o próprio Espaço Litoral e também a Galeria dos Prefeitos, no Casarão Marcílio Dias.

Haverá também o lançamento do Portal da Educação, a entrega de dois ônibus para a Educação e a entrega de um veículo para a Secretaria da Cultura e do Turismo. Também será realizada a entrega da Comenda dos 250 anos a diversos homenageados.

De acordo com a prefeitura, todas as medidas de biossegurança serão tomadas e a presença de público será limitada.

Comenda – A Comenda de 250 Anos é uma condecoração que será concedida a 250 pessoas que se destacaram ou se destacam em suas áreas de atuação no município: artistas, políticos, empresários, esportistas, produtores rurais, pessoas ligadas à educação, cultura, turismo, servidores, colaboradores, entre outros.

Marco dos 250 anos – O marco foi criado no local de fundação da Vila de São Luiz de Guaratuba da Marinha em 29 de abril de 1771, na praça que leva o nome do fundador da Vila, Coronel Afonso Botelho de São Payo e Souza, mais conhecida como Praça dos Namorados.

O local porta de entrada na cidade pela Baía de Guaratuba, um estuário encaixado na planície costeira do Litoral guarda nas paredes da memória o registro do Marco Zero da cidade, a Rua da Praia, onde existia o primeiro trapiche em madeira e depois o outro em alvenaria construído na década de 1920, recebendo as canoas que chegavam da área rural com produtos para serem vendidos para a população local, e que vinham das lavouras desenvolvidas nas regiões de Cubatão, Riozinho, Empanturrado, Limeira, Descoberto.

Na Rua da Praia, depois Coronel Afonso Botelho de São Payo e Souza, destacaram-se a “Cadeia Velha”, o Edifício São Luiz, o Clube Ipiranga, engolidos pela Catástrofe de setembro 1968. O Casarão do Porto, atualmente Casa da Cultura, e o que restou do Cine Média Luz, o primeiro cinema de Guaratuba no final da rua.

Parque Municipal

Um campo de futebol surgiu na década de 1980 neste local criado pela comunidade guaratubana. Pela Lei 427, de 2 de outubro de 1985, o campo recebeu o nome de Estádio de Futebol “Prefeito Acir Braga”, lei sancionada pelo próprio prefeito à época, Acir Braga.

Ao longo desses 40 anos, no estádio ocorreram inúmeros campeonatos municipais, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Escolares. Em 2017, na primeira gestão do prefeito Roberto Justus, foi criado o projeto do Parque Municipal, que além da revitalização do estádio, trouxe novas áreas de esporte e lazer, como a pista de skate, o ginásio de esporte, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo sintético, pista de caminhada, academias da melhor idade e parquinhos infantis.

O local também recebeu um Centro de Atendimento à Infância e à Adolescência, gerido pela Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba / Departamento de Comunicação Social