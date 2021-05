Itaipu by Bike teve de abrir novas vagas

Fotos: Kiko Sierich/PTI

O sucesso da primeira edição do passeio Itaipu by Bike foi tão grande que já esgotaram as vagas inicialmente oferecidas para o mês de maio. Para atender aos pedidos do público, o Complexo Turístico Itaipu decidiu acrescentar mais cinco vagas a cada passeio – no sábado às 16h30 e no domingo, às 8h30.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível em https://bit.ly/itaipubybikelindeiros. Turistas podem se inscrever pelo site www.turismoitaipu.com.br, mediante pagamento do ingresso, de R$ 42. Para moradores de Foz do Iguaçu e outros municípios lindeiros, a atividade é gratuita. A idade mínima para participar é de 14 anos.

O passeio de estreia, que aconteceu no último sábado (1º), estava cheio. Os ciclistas aprovaram. “Achei fantástico. Estou vindo para conhecer e poder passar essa experiência aos turistas que eu recebo, para termos opção a mais de passeio, ainda mais com tanta coisa fechada, em tempos de pandemia”, disse o guia de turismo Clayton Camargo.

Mesmo os turistas que vêm de longe e sem bike podem fazer o passeio, pois há bicicletas disponíveis para aluguel no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu.

Até quem conhece a paisagem da usina curtiu o ponto de vista diferente do passeio de bike. Heloisa Ruiz, empregada da Divisão de Remuneração e Movimentação de RH de Itaipu, era só elogios. “Gostei da oportunidade de conhecer lugares diferentes dentro da Itaipu, em um passeio ao ar livre e com segurança. Vou fazer propaganda agora, trazer meu namorado e meus amigos para verem esse por do sol maravilhoso”, disse.

Pedal na usina

Os passeios Itaipu by Bike ocorrem em dois horários: no por do sol de sábado, às 16h30; e nas manhãs de domingo, às 8h30. O percurso tem 19 km, duração estimada de 1h30 e quatro paradas. A rota inclui asfalto, terra, pedrisco e mato. Devido à dificuldade do trajeto, pede-se que sejam usadas somente bicicletas tipo mountain bike.

Todos os cuidados são tomados para garantir a segurança e a saúde dos participantes, que devem usar capacete e máscara de proteção durante todo o percurso. Recomenda-se, também, o uso de protetor solar e garrafas d’água para hidratação.

O grupo é acompanhado por um monitor ao longo de todo o trajeto, além de um veículo para prestar assistência e fazer reboque da bicicleta caso ela apresente defeito ou o ciclista não consiga acompanhar. Uma ambulância também estará à disposição, em caso de emergência.

Outras atrações

Além do “Itaipu by bike”, o Complexo Turístico Itaipu continua oferecendo outras opções para turistas e moradores em busca de um passeio diferente. Na Itaipu Panorâmica, é possível conhecer os lugares mais incríveis da usina a bordo de um ônibus de dois andares. As belezas da fauna e da flora são o destaque no passeio Itaipu Refúgio Biológico e, no Ecomuseu, o visitante tem um encontro inesquecível com a história, a ciência e a tecnologia.

Para informações detalhadas de horários e compra de ingressos, visite www.turismoitaipu.com.br.

Lindeiros

Podem fazer o passeio gratuitamente os moradores de Diamante d’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa, no Paraná; Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul; e Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú e Presidente Franco, no Paraguai.